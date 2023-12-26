سبورت: الكشف عن قرار ليفاندوفسكي بعد لجوء برشلونة إلى السعودية لبيعه

لجأ نادي برشلونة الإسباني إلى وكيل أعمال عربي لعرض روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق إلى الدوري السعودي للتخلص من راتبه الكبير.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فالمهاجم البولندي أخبر البلوجرانا بقراره وهو رفضه اتخاذ خطوة اللعب في الدوري السعودي إذ يرى نفسه قادرا على اللعب في المستويات العليا.

وأفادت الصحيفة أن ليفاندوفسكي يرغب في البقاء رفقة النادي الكتالوني لموسمين آخرين.

وحسب الصحيفة فإن مجلس إدارة النادي الكتالوني مستاء من ليفاندوفسكي خلال الموسم الجاري بسبب الأداء السيء والإحصائيات التي يقدمها فسجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 21 مباراة.

وأشارت الصحيفة أن برشلونة يطلب فقط 20 مليون يورو لبيع مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق.

وكانت زوجة ليفاندوفسكي أجابت عن سبب رفضها رفقة زوجها الذهاب للسعودية في الصيف الماضي مقابل راتب يبلغ 150 مليون يورو في العام.

وعلقت "أنا ليفاندوفسكي" أنا لموقع "وان فوتبول" قائلة: "تستطيع القول إن كتالونيا هي منزلي ونتمنى أن نستمر في البقاء هنا لوقت طويل، لأن حياتنا اليومية هنا مختلفة تماما عن مدينة وارسو وميونيخ إذ تعلمنا هنا الاستمتاع بالحياة وأن الحياة تعاش مرة واحدة".