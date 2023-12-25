وافق على العرض.. ماركا: ريال مدريد يجهز عقود توقيع مبابي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتجهيز عقود توقيع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير المقبل.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد أخبر مبابي بتجهيز عقود التوقيع عليها في يناير المقبل للانضمام بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 25 عاما بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي نادي في يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة أن مبابي لديه الرغبة في التوقيع لريال مدريد ومستعد لفعل ذلك في يناير، وبالفعل تم الاتفاق على يوم محدد في يناير للتوقيع.

وحسب التقارير الصحفية فالنادي الملكي أخبر مبابي أن لن يتم الانتظار من أجله طويلا مثل المرات السابقة فالموعد النهائي للعرض هو 15 يناير من العام القادم.

وارتبط مبابي كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد وأبرزها في صيف موسم 2022 عندما كان قريبا جدا من التوقيع للنادي الملكي لكن تدخل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي من أجل الضغط عليه للبقاء في فرنسا لأسباب لها علاقة بكأس العالم الذي أقيم في قطر.

وشارك مبابي في 22 مباراة رفقة نادي العاصمة الفرنسية وتمكن من تسجيل 21 هدفا وصنع هدفين خلال الموسم الجاري.