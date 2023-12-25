عرابي: هذه حقيقة عودة عمر كمال إلى مصر للتوقيع مع الأهلي

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد - فيوتشر

وفاز مودرن فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 بعد انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

وقال عرابي لقناة أون تايم سبورتس 1: "عمر لم يسافر إلى مصر من أجل التوقيع للأهلي هذا خطأ، هو ذهب بسبب الإصابة وزيارة الطبيب".

وأضاف "في فجر يوم المباراة اشتكى من إصابة وتوجهنا إلى المستشفى مباشرة الساعة 2 فجرا، ومبدئيا يعاني من مزق من الدرجة الثانية".

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وتابع "عمر دائما يتحمل المسؤولية ووصوله لدرجة الشكوى وعدم خوضه لمباراة بيراميدز تعني أنه بالفعل مصاب ولا يستطيع أبدا اللعب".

وأنهى حديثه قائلا: "الطبيب في مصر سيعطي النتيجة الصحيحة والنهائية لإصابته ومدة غيابه بناء على الفحوصات التي سيجريها، ولذلك سفره لمصر ليس لديه أي علاقة بالانتقال إلى الأهلي".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة نهائي بطولة السوبر المستحدثة أمام صاحب المركز الرابع مودرن فيوتشر.

جاء ذلك بعد فوز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح.

فيما يلتقي بيراميدز وصيف الدوري مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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