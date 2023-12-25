خالد بيبو: جمهور الأهلي يجعلنا نشعر بالأمان

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 23:27

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - خالد بيبو

شدد خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي على أن فريقه بذل الكثير من الجهد خلال الفترة السابقة، وتوج ذلك بالتأهل لنهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وفاز الأهلي على سيراميكا في الوقت بدل الضائع بهدف ذاتي سجله جاستن آرثر لاعب كليوباترا، وذلك بعد مجهود كبير من إمام عاشور.

ليضرب الأهلي موعدا مع مودرن فيوتشر في النهائي، وهو الذي تخطى بيراميدز بركلات الترجيح.

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وقال بيبو عبر قناة أون تايم سبورتس: "نبذل الكثير من الجهد ولا نستطيع أخذ الراحة بشكل جيد ونسافر كثيرا ونلعب مباريات متتالية، ومواجهة سيراميكا كليوباترا لم تكن سهلة لأنه فريق قوي يضم لاعبين مميزين ومدرب كبير".

وأضاف "المباراة كان بها مجهود بدني عالي وفي النهاية استطعنا تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي هو رقم 1 دائما ووجوده يجعلنا نشعر بالأمان، واللاعبين يحتاجون مشاهدة الجمهور في المباريات".

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