بسام: كنا نستحق الفوز على الأهلي.. وقرارات الحكم تؤثر على اللاعبين
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 22:50
كتب : FilGoal
اعترف محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا بأن فريقه يستحق الفوز على الأهلي.
محمد بسام
النادي : سيراميكا كليوباترا
وانتصر الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي السوبر المصري.
وقال بسام عقب المباراة: "كنا نستحق الفوز على الأهلي، والجماهير رأت الأداء الذي قدمناه وكنا ند بالند مع الأهلي".
وأضاف "يوجد أشياء تؤثر على اللاعبين نتيجة قرارات الحكم مثل أخطاء لا تحتسب لما وأتمنى من الجميع أن تراجع ذلك، وشعرنا من قبل المباراة وأن شيء ما ليس على ما يرام".
وأنهى حديثه قائلا: "عملنا بشكل جيد ولا يوجد أحد قصر في أي شيء، شعرنا أننا فعلنا كل شيء للفوز ولم ننتصر، ونشعر بالغضب أن مجهودنا لم يكلل بالفوز".
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة نهائي بطولة السوبر المستحدثة أمام صاحب المركز الرابع مودرن فيوتشر.
جاء ذلك بعد فوز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح.
فيما يلتقي بيراميدز وصيف الدوري مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث.
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