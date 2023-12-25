إمام عاشور: شعرت أنني قادر على التنفس وقت الهدف ولذلك ركضت بالكرة

عبر إمام عاشور لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أن جميع لاعبي الأهلي لا يخبلون بالجهد في الملعب.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال إمام عاشور عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين لأنهم لا يبخلون بنقطة عرق، وصلنا الإمارات للتو ولم نخضع لعمليات الاستشفاء بشكل جيد".

وأضاف "كل لاعبي الأهلي رجال وحتى الدقيقة 90 نلعب بروح عالية وفي النهاية استطعنا تحقيق الفوز".

وواصل "لا يوجد أي لاعب مقصر ومن الطبيعي أن يحدث إجهاد في الفريق لأننا لعبنا مباراة منذ يومين".

وأتم تصريحاته "وقت الهدف شعرت أنني قادر على الجري ولذلك انطلقت بالكرة وفي النهاية انتهت بهدف".

وفاز الأهلي على سيراميكا في الوقت بدل الضائع بهدف ذاتي سجله جاستن آرثر لاعب كليوباترا، وذلك بعد مجهود كبير من إمام عاشور.

ليضرب الأهلي موعدا مع مودرن فيوتشر في النهائي، وهو الذي تخطى بيراميدز بركلات الترجيح.

video:1