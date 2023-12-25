مؤتمر كولر: إمام ذهب لجانب الملعب وقت الهدف لأسباب فنية.. ولذلك لم يشارك كهربا ضد سيراميكا

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدا أن ظروف الفريق صعبة للغاية بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على سيراميكا في الوقت بدل الضائع بهدف ذاتي سجله جاستن آرثر لاعب كليوباترا، وذلك بعد مجهود كبير من إمام عاشور.

ليضرب الأهلي موعدا مع مودرن فيوتشر في النهائي، وهو الذي تخطى بيراميدز بركلات الترجيح.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الظروف كانت صعبة جدا ولكني سعيد بالأداء والمجهود الكبير، خلقنا الكثير من الفرص لكن لم نسجل الأهداف بقدر الفرص المهدرة، والمنافس كان له فرصتين".

وأضاف "التوفيق كان معنا والحمد لله أننا حققنا الفوز والأداء الدفاعي كان جيد جدا وهذا كان له مردودا قويا على الفريق".

وواصل "سواء النهائي كان ضد بيراميدز أو فيوتشر فهما فريقين كبيرين والمباراة ضد أي منهما ستكون قوية جدا".

وأكمل "فيوتشر وصل النهائي وهزم بيراميدز فبالتأكيد هو فريق قوي وجاء ليحقق اللقب، ولذلك النهائي صعب جدا".

وواصل "كهربا لعب كل مباريات كأس العالم للأندية ولذلك كان يجب أن يتم إراحته اليوم، وكذلك لم أكن قادرا على إجراء تبديلات عديدة في التشكيل حتى لا يتأثر شكل الفريق".

وأوضح "سوف أنتظر لأعرف من يحتاج الراحة من اللاعبين لأن بالتأكيد الحمل البدني أصبح عالي جدا، وفي النهائي كل اللاعبين يريدون المشاركة ولكن القرار سيتضح بعد 3 أيام".

وأشار "الشناوي شعر بآلام ولذلك قررنا تبديله حتى لا تتفاقم إصابته، وسوف يخضع لأشعة لمعرفة مدى إصابته وهل سيشارك في النهائي أم لا، والأمر نفسه بالنسبة لـ ياسر إبراهيم".

وكشف "قبل المباراة حضرت لحالة إذا وصلت المواجهة لركلات الترجيح، وفي نهاية المباراة بدأت التفكير في ركلات الترجيح ولكني كنت أتمنى أن نسجل ونفوز وكنت واثق في فريقي".

وعن هدف الفوز وانطلاقة إمام عاشور قال "مركز لاعب الوسط من المهم بالنسبة لي أن يخترق من العمق، ولكن عندما ذهب إمام على جانب الملعب وقت الهدف كان لتنفيذ فكرة خططية طلبتها منه".

وأتم تصريحاته "عقلية اللاعب المصري مختلفة تماما عن أوروبا، واللاعب في بعض الأحيان يشعر أن المباريات سهلة ومضمونة، ولذلك أحاول خلق المزيد من الدوافع للفريق ولكن يجب أن يساعد اللاعب نفسه ويخلق لنفسه الدوافع دون انتظار مدربه".