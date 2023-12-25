مدرب حراس الأهلي يكشف موقف إصابة الشناوي

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد الشناوي - ميشيل يانكون

أبدى ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى فريق الأهلي اطمئنانه بخصوص إصابة محمد الشناوي الذي غادر مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال يانكون في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: ""محمد الشناوي سيخضع لفحوصات عاجلة ولا يبدو أن هناك شيء خطير بشأن إصابته".

"لدينا مجموعة كبيرة من الحراس الأفضل. الشناوي تألق مؤخرا في كأس العالم للأندية ولكنه تعرض لإجهاد عضلي".

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"لدينا مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحمزة علاء وكلهم على أفضل مستوى".

وفاز الأهلي بطل الدوري على سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة بهدف دون رد سجله جاستيس أرثر في مرماه بالخطأ في الدقيقة 95.

فيما تغلب مودرن فيوتشر رابع الدوري على بيراميدز وصيف الدوري بركلات الترجيح 14-13 بعد أن لعب كل منهما 17 ركلة، إثر نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ويلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر يوم الخميس 28 ديسمبر في نهائي كأس السوبر المصري.

فيما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز على المركز الثالث.

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