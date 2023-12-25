الرمادي يهاجم الحكم: لا تقُل للاعب الأهلي "حضرتك" ثم تهدد لاعبي بالطرد

انتقد أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا الحكم محمد معروف في إدارته لمباراة الفريق أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي: "حين يقول الحكم للاعب الفريق المنافس "حضرتك" يجب أن تقول للاعبنا "حضرتك" أيضا.. لا أن يقول لك لاعب المنافس إنك يجب أن تحتسب وقتا ضائعا كبيرا فتقول له إن شاء الله.. بينما تقول للاعبنا: لو اقتربت مني سأطردك".

وأكمل "التحكيم ليس السبب الرئيسي في الخسارة. كلامي تم تفسيره بشكل خاطئ. أنا قلت إننا نحتاج للمزيد من العدالة. نحن 110 مليون مواطن وأتمنى أن يتواجد لدينا مجموعة كبيرة من الحكام في كأس العالم القادم".

وأضاف "أضعنا بعض الفرص وفي النهاية كنا نلعب بطولة وأمام الأهلي، هذا ليس أي فريق".

وتابع "لا أعتقد أن اللاعبين قصروا في أي شيء ولا أريد الخوض في التفاصيل الفنية لأنها شهدت ارتباكا بعد تعرض اللاعبين لبعض الضغط خلال المباراة".

وأوضح "فريق مثل الأهلي يمكنه اللعب كل 3 أيام ومعتاد على ذلك. الحظوظ البدنية كانت متساوية لأن آخر مباراة لنا في الدوري كانت قبل 10 أيام".

وواصل "حين تلعب بشكل متواصل تكون مجهدا ولكنك تملك الإيقاع والنسق المستمر في الملعب، وحين لا تلعب لفترة طويلة تكون مرتاحا ولكن تفقد هذا الإيقاع، ولذلك أقول إن الحظوظ تساوت".

ونفى الرمادي سعيه للعب ركلات الترجيح قائلا: "لم أستهدف ذلك بدليل أني أشركت المهاجم جون إيبوكا في آخر 15 دقيقة. كنا نأمل في التسجيل واستغلال تراجع أداء الأهلي".

وفاز الأهلي بطل الدوري على سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة بهدف دون رد سجله جاستيس أرثر في مرماه بالخطأ في الدقيقة 95.

فيما تغلب مودرن فيوتشر رابع الدوري على بيراميدز وصيف الدوري بركلات الترجيح 14-13 بعد أن لعب كل منهما 17 ركلة، إثر نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ويلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر يوم الخميس 28 ديسمبر في نهائي كأس السوبر المصري.

فيما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز على المركز الثالث.