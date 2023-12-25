الشحات: الأهلي دائما تحت الضغوطات والبطولات.. وأتمنى التتويج بالسوبر

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي - حسين الشحات

أوضح حسين الشحات لاعب فريق الأهلي أن الأحمر دائما تحت الضغوطات والبطولات والمباريات طوال الوقت.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الشحات عقب المباراة: "مكسب مهم ضد سيراميكا كليوباترا، نريد التتويج بالبطولة بعد حصولنا على المركز الثالث في كأس العالم للأندية".

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وأضاف "الأهلي دائما في ضغوط وتحديات ومباريات وبطولات كثيرة، أي لاعب ينضم لنا حديثا نعلمه هذا الشيء، لأن هذا ما يطلب منا وتحتاجه الجماهير ونلعب من أجله".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن نتوج بالبطولة من أجل إسعاد الجماهير".

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي منافسه مودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد حيث تقام البطولة في الإمارات.

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