نهائي السوبر المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر.. والقنوات الناقلة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

احتفال إمام عاشور بفوز الأهلي على سيراميكا

يستعد الأهلي لخوض مباراة حاسمة على بطولة جديدة بعد اجتيازه لنصف نهائي كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة نهائي بطولة السوبر المستحدثة أمام صاحب المركز الرابع مودرن فيوتشر.

جاء ذلك بعد فوز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح.

فيما يلتقي بيراميدز وصيف الدوري مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي والقناة الناقلة

يلعب الأهلي أمام مودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس وقناة أبو ظبي الرياضية.

جوائز البطولة:

مجلس أبو ظبي الرياضي هو من سيمنح الجوائز.

250 ألف دولار للبطل.

125 ألف دولار لوصيف البطولة.

المركز الثالث 75 ألف دولار.

المركز الرابع 50 ألف دولار.

الأهلي السوبر المصري كأس السوبر المصري مودرن فيوتشر
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