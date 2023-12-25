بعد 3 هزائم متتالية.. البنك الأهلي يفوز على البلدية

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

فاز فريق البنك الأهلي على منافسه بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ثنائية البنك الأهلي أحمد مدبولي وسعيدو سيمبوري.

وعاد البنك الأهلي للفوز مرة أخرى بعد 3 هزائم متتالية ضد سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والجونة.

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وحصل سينبوري على جائزة لاعب المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة السادسة في المركز الـ17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة العاشرة في المركز الـ13.

شوط تقنية الفيديو

تقنية الفيديو في الشوط الأول كانت هي البطلة وتدخلت لتغيير نتيجة المباراة مرتين.

في الدقيقة الثامنة سجل أحمد مدبولي الهدف الأول للبنك الأهلي بعد عرضية أرضية وسدد مدبولي الكرة مباشرة في المرمى الخالي، لكن تدخلت تقنية الفيديو وألغت الهدف بداعي التسلل من بداية الهجمة.

لعب أحمد رضا ظهير بلدية المحلة عرضية أرضية بعد توغله من الناحية اليسرى ليلعب عرضية أرضية قوية داخل منطقة الجزاء لكن لم تجد مهاجم من الفريق ليسددها ولكنها أحدثت فوضى في دفاع البنك الأهلي حتى تم تشتيتها.

سجل محمد أشرف لاعب البلدية هدفا في الدقيقة 45 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تقنية الفيديو أقرت بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

دخل البنك الأهلي بقوة مبكرا في الشوط الثاني ففي الدقيقة 55 حرمت العارضة البنك الأهلي من التقدم في النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات عن طريق عبد اللطيف جريندو.

وأنقذ أحمد حسين حارس مرمى البلدية فريقه بطريقة رائعة بعد تسديدة محمد بسيوني داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

جاء وقت احتساب هدفين

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 67 وسجلها أحمد مدبولي.

طارق مصطفى بلدية المحلة البنك الأهلي سعيدو سيمبوري
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