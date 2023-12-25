بهدف ذاتي صناعة إمام عاشور.. الأهلي يهزم سيراميكا بطريقة مثيرة ويصل لنهائي السوبر

تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي جمع الفريقين بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفاز الأهلي على سيراميكا في الوقت بدل الضائع بهدف ذاتي سجله جاستن آرثر لاعب كليوباترا، وذلك بعد مجهود كبير من إمام عاشور.

ليضرب الأهلي موعدا مع مودرن فيوتشر في النهائي، وهو الذي تخطى بيراميدز بركلات الترجيح.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من الأهلي وكانت الخطورة الحمراء الأولى في الدقيقة 8 بتسديدة من كريم فؤاد من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

واستمر ضغط الأهلي المبكر وتوغل علي معلول من الناحية اليسرى ولعب كرة وصلت إلى إمام عاشور الذي سدد بالقدم اليسرى كرة ضعيفة في يد محمد بسام.

وتألق محمد الشناوي وتصدى لفرصة خطيرة من انفراد لـ محمود زلاكة.

وسقط محمد الشناوي مصابا لكنه قام وأكمل المباراة بشكل طبيعي.

وانطلق إمام عاشور من الناحية اليمنى وأرسل عرضية وصلت إلى كريم فؤاد أمام المرمى لكنه سدد الكرة خارج الملعب.

وتلقى الأهلي ضربة قوية بإصابة محمد الشناوي الذي غادر الملعب في الدقيقة 35 وشارك بدلا من مصطفى شوبير.

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محمد الشناوي يتعرض لإصابة ويغادر الملعب ومصطفى شوبير يشارك بدلاً منه#الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/Fx35absMon — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023

وأنقذ محمد بسام فرصة خطيرة للأهلي من بيرسي تاو الذي أصبح في مواجهة المرمى بعد تمريرة من طاهر.

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واستمرت محاولات الأهلي ومرر بيرسي تاو كرة إلى طاهر الذي أصبح في مواجهة المرمى لكنه لعب الكرة من أعلى محمد بسام لتخرج أعلى العارضة.

وسدد إمام عاشور كرة من أمام منطقة الجزاء بعد ركنية لكن بسام واصل تصدياته وأمسك بالكرة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الشوط الثاني بتبديل أول من سيراميكا كليوباترا بنزول محمد توني بدلا من محمود زلاكة.

وكاد توني أن يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 48 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة.

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الكرة تضرب العارضة.. فرصة خطيرة تضيع من سيراميكا كليوباترا#الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/1OAzmXTS7f — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023

ورد الأهلي بتسديدة من بيرسي تاو اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها إلى ركلة ركنية.

وحصل علي معلول على بطاقة صفراء في الدقيقة 63 بعدما عطل هجمة مرتدة لـ سيراميكا.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديل مزدوج بنزول حسين الشحات وخالد عبد الفتاح بدلا من بيرسي تاو وعلي معلول.

وكاد كريم فؤاد أن يسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 68 بعد عرضية أرضية من حسين الشحات وصلت له أمام المرمى لكن محمد بسام تألق وأبعد الكرة، لترتد إلى طاهر الذي سدد خارج المرمى.

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أخطر فرص المباراة للأهلي واعتراضات من لاعبي سيراميكا #الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/093csgYhqG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023

وخرج ياسر إبراهيم مصابا وشارك بدلا من رامي ربيعة، وكذلك شارك أنتوني موديست بدلا من طاهر في الدقيقة 74.

وسدد إمام عاشور كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وواصل الأهلي محاولاته ووصلت الكرة إلى موديست داخل منطقة الجزاء ليسدد بالقدم اليسرى كرة مرت أعلى العارضة.

هدف قاتل

وجاءت الدقيقة 94 بالخبر السار للأهلي والهدف الأول للأحمر.

الهدف جاء بعدما استلم إمام عاشور الكرة من ناحية اليسار وانطلق بها وتوغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية اصطدمت في القائم ثم في جاستن آرثر لاعب سيراميكا وتحولت إلى شباك محمد بسام.

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سجلها في مرمى فريقه!



بعد مجهود فردي رائع من النجم إمام عاشور.. جاستيس يضع الكرة في شباكه بالخطأ#الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/ObHNV0bfzs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023

وبعد الهدف اشتعلت الأمور فوق أرض الملعب وبدأت اعتراضات لاعبي سيراميكا كليوباترا، ليشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء لـ محمد إبراهيم قائد سيراميكا.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بهدف دون رد.