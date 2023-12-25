الاتحاد الدولي يهدد باستبعاد البرازيل وأنديتها من البطولات

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره البرازيل من استبعاد منتخبها وأنديتها من الاشتراك في البطولات التابعة لفيفا.

وحسب شبكة "RMC Sports" وجاء التهديد بسبب حكم محكمة ريو دي جانيرو بإقالة إيدنالدو رودريجيز رئيس اتحاد كرة القدم في البرازيل من منصبه.

وتمت إقالة رودريجيز بسبب رفع قضية من الثنائي ريكاردو تيكسيرا وماركو بولو لوجود مخالفات من قبل رئيس الاتحاد البرازيلي.

وحكمت محكمة ريو دي جانيرو بإقالة رودريجيز بشكل رسمي ومن هنا جاء تدخل فيفا.

تدخل فيفا بسبب وهدد البرازيل لأن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على عدم التدخل الحكومي أو القضاء غير الرياضي في كرة القدم وجميع الرياضات.

وأفادت الشبكة أن في حالة تنفيذ البرازيل قرار المحكمة حتى يوم 8 يناير المقبل فسيتم الاستبعاد الرسمي للبرازيل.

ويستعد منتخب البرازيلي للمشاركة في كوبا أمريكا 2024 وأنديتها من الأقوى في أمريكا الجنوبية وفاز فلومينينسي البرازيلي بكأس ليبيرتادورس وشارك في كأس العالم للأندية وحصل على المركز الثاني، أي إذا استمرت البرازيلي على موقفها فلن نرى هذا مرة أخرى.