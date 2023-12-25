السوبر المصري - إصابة الشناوي في مباراة الأهلي أمام سيراميكا

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - محمد الشناوي

تعرض الأهلي لضربة في صفوفه أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

جاء ذلك حيث أصيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائده في الشوط الأول لمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

وخرج قائد الأهلي ممسكا بالعضلة الخلفية، حيث حل مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36.

وتأهل مودرن فيوتشر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر وصعد بفريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري، حيث نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح في منافسات ماراثونية لحسم المتأهل إلى النهائي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل للنهائي، وتم حسم الفائز بعد 17 ركلة ترجيح لكل منهما، بنتيجة 14-13 لصالح فيوتشر.

وينتظر فيوتشر مساء الخميس المقبل المتأهل من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي محمد الشناوي السوبر المصري سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري
نرشح لكم
عرابي: هذه حقيقة عودة عمر كمال إلى مصر للتوقيع مع الأهلي خالد بيبو: جمهور الأهلي يجعلنا نشعر بالأمان بسام: كنا نستحق الفوز على الأهلي.. وقرارات الحكم تؤثر على اللاعبين إمام عاشور: شعرت أنني قادر على التنفس وقت الهدف ولذلك ركضت بالكرة مؤتمر كولر: إمام ذهب لجانب الملعب وقت الهدف لأسباب فنية.. ولذلك لم يشارك كهربا ضد سيراميكا مدرب حراس الأهلي يكشف موقف إصابة الشناوي الرمادي يهاجم الحكم: لا تقُل للاعب الأهلي "حضرتك" ثم تهدد لاعبي بالطرد الشحات: الأهلي دائما تحت الضغوطات والبطولات.. وأتمنى التتويج بالسوبر
أخر الأخبار
سبورت: الكشف عن قرار ليفاندوفسكي بعد لجوء برشلونة إلى السعودية لبيعه ساعة | الكرة الأوروبية
وافق على العرض.. ماركا: ريال مدريد يجهز عقود توقيع مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
عرابي: هذه حقيقة عودة عمر كمال إلى مصر للتوقيع مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
87 شهيدا.. الاتحاد الفلسطيني يوثق ضحايا الرياضة على يد الاحتلال الإسرائيلي 2 ساعة | الوطن العربي
خالد بيبو: جمهور الأهلي يجعلنا نشعر بالأمان 2 ساعة | الكرة المصرية
بسام: كنا نستحق الفوز على الأهلي.. وقرارات الحكم تؤثر على اللاعبين 2 ساعة | الكرة المصرية
إمام عاشور: شعرت أنني قادر على التنفس وقت الهدف ولذلك ركضت بالكرة 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: إمام ذهب لجانب الملعب وقت الهدف لأسباب فنية.. ولذلك لم يشارك كهربا ضد سيراميكا 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي