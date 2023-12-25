السوبر المصري - إصابة الشناوي في مباراة الأهلي أمام سيراميكا

تعرض الأهلي لضربة في صفوفه أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

جاء ذلك حيث أصيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائده في الشوط الأول لمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

وخرج قائد الأهلي ممسكا بالعضلة الخلفية، حيث حل مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36.

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محمد الشناوي يتعرض لإصابة ويغادر الملعب ومصطفى شوبير يشارك بدلاً منه#الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/Fx35absMon — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023

وتأهل مودرن فيوتشر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر وصعد بفريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري، حيث نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح في منافسات ماراثونية لحسم المتأهل إلى النهائي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل للنهائي، وتم حسم الفائز بعد 17 ركلة ترجيح لكل منهما، بنتيجة 14-13 لصالح فيوتشر.

وينتظر فيوتشر مساء الخميس المقبل المتأهل من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.