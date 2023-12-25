مباشر الدوري المصري - البلدية (0)-(0) البنك الأهلي.. إلغاء هدف بعد لمسة يد
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.
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ق 9: إلغاء الهدف بداعي لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق 8: جوووول للبنك الأهلي أحمد مدبولي بعد عرضية أرضية وسدد الكرة مباشرة في المرمى الخالي.
بداية المباراة
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