مباشر الدوري المصري - البلدية (0)-(0) البنك الأهلي.. إلغاء هدف بعد لمسة يد

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

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ق 9: إلغاء الهدف بداعي لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 8: جوووول للبنك الأهلي أحمد مدبولي بعد عرضية أرضية وسدد الكرة مباشرة في المرمى الخالي.

بداية المباراة

بلدية المحلة الدوري المصري البنك الأهلي
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