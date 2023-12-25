مؤتمر باتشيكو: رحيلي عن بيراميدز؟ هذا سؤال لا يصدر عن صحفي بل مأجور

أبدى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز غضبه من سؤال الصحفيين عن مستقبله بعد الخسارة أمام مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "من بداية المباراة لنهايتها كان لنا الأفضلية ولكن لم نفز بالمباراة".

وأضاف "متأكد أن لاعبينا بذلوا كل ما لديهم من أجل الفوز. حتى ركلات الترجيح تقدمنا خلالها 3 مرات".

وتابع "أهنيء نادي فيوتشر على الفوز والتأهل للنهائي".

وبسؤاله عن مستقبله قال: "ليست المرة الأولى التي أتلقى فيها هذا السؤال: لن أترك منصبي بسبب خسارتين في مباراتين".

وأوضح "إذا حدث ذلك فكل المدربين في الدوري سيرحلون عن أنديتهم. مازلنا في صدارة جدول الدوري، ولا أفكر في ترك النادي".

واختتم "سؤالي حول ترك منصبي بسبب الخسارة هو سؤال لا يجوز أن يسأله صحفي، بل يأتي من مأجور أو من أحد الأندية المنافسة".

وتأهل مودرن فيوتشر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر وصعد بفريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري، حيث نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح في منافسات ماراثونية لحسم المتأهل إلى النهائي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل للنهائي، وتم حسم الفائز بعد 17 ركلة ترجيح لكل منهما، بنتيجة 14-13 لصالح فيوتشر.

وينتظر فيوتشر مساء الخميس المقبل المتأهل من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

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