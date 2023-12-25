إنبي يكسر سلسلة اللا هزيمة للجونة بفوز قاتل

فاز فريق إنبي على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وكسر إنبي سلسلة عدم الهزيمة للجونة، إذ استمر الأخير 5 مباريات بدون خسارة إذ تعادل في 3 مباريات وفاز في مباراتين فقط.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 16 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 13 في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة بمهاجم وحيد جابرييل شيكودي.

ودفع تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي بمهاجمين رفيق كابو وأحمد أمين أوفا.

📋التشكيل بلحاج وتشيكودي يقودان الهجوم الجونة.. وعبد الرحمن سمير في يحرس مرمى إنبي#في_الدوري pic.twitter.com/YkdNLpf20l — FilGoal (@FilGoal) December 25, 2023

شوط الهدف الواحد فقط

شهد الشوط الأول هدوء كبير في أداء الفريقين بعد الدقيقة الثامنة إذ منذ تسجيل محمد حمدي الهدف الاول لإنبي انخفض إيقاع المباراة.

وأحرز حمدي الهدف بعد ركلة حرة بعيدة نفذت كعرضية وخادعت الحارس أحمد مسعود وسكنت الشباك.

جووووووول💥⚽.. محمد حمدي يسجل الهدف الأول لفريق إنبي بعد خطأ حارس مرمى فريق الجونة (الجونة 0 - 1 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/TeynCA2KQ5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2023

وأدرك الجونة التعادل في الدقيقة 40 عن طريق شيكودي بعد عرضية من إمانويل لاكي قابلها مباشرة بقدمه في الشباك، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل في بداية الهجمة.

بعد العودة لتقنية الـ VAR .. حكم المباراة يلغي هدف التعادل لفريق الجونة بسبب التسلل💣💥 (الجونة 0 - 1 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/qSWVYFJtyc — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2023

شوط اشتعال المباراة

اشتعلت المباراة في شوطها الثاني منذ البداية مباشرة ففي الدقيقة الـ59 سدد محمد ناصر لاعب إنبي كرة قوية لكن ارتطمت في العارضة وتمنع مضاعفة النتيجة للفريق البترولي.

الجونة يستفيق ولكن

تمكن الجونة من تسجيل هدف التعادل لكن هذه المرة تم احتسابه عن طريق أحمد بلحاج بعد رأسية من أحمد شوشة وصلت له داخل منطقة الـ6 ياردات وسجلها مباشرة في الدقيقة 77.

جووووووول💥⚽.. أحمد بلحاج يسجل هدف التعادل لفريق الجونة في مرمى إنبي (الجونة 1 - 1 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/yIEmNmoxva — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2023

لم ينتظر إنبي كثيرا متعادلا في المباراة وتمكن في الدقيقة 85 من تسجيل هدف قتل آمال الجونة عن طريق أحمد نادر حواش بعد متابعة التسديدة القوية من زميله علي أبو طالب.

ولم يتمكن الجونة من التعادل إذ سيطر إنبي على الكرة وحافظ على شباكه دون تلقي أهداف ليكسر سلسلة اللا هزيمة للجونة تحت قيادة علاء عبد العال.