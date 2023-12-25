إنبي يكسر سلسلة اللا هزيمة للجونة بفوز قاتل

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

إنبي

فاز فريق إنبي على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وكسر إنبي سلسلة عدم الهزيمة للجونة، إذ استمر الأخير 5 مباريات بدون خسارة إذ تعادل في 3 مباريات وفاز في مباراتين فقط.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 16 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 13 في المركز الثامن.

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التشكيل

بدأ علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة بمهاجم وحيد جابرييل شيكودي.

ودفع تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي بمهاجمين رفيق كابو وأحمد أمين أوفا.

شوط الهدف الواحد فقط

شهد الشوط الأول هدوء كبير في أداء الفريقين بعد الدقيقة الثامنة إذ منذ تسجيل محمد حمدي الهدف الاول لإنبي انخفض إيقاع المباراة.

وأحرز حمدي الهدف بعد ركلة حرة بعيدة نفذت كعرضية وخادعت الحارس أحمد مسعود وسكنت الشباك.

وأدرك الجونة التعادل في الدقيقة 40 عن طريق شيكودي بعد عرضية من إمانويل لاكي قابلها مباشرة بقدمه في الشباك، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل في بداية الهجمة.

شوط اشتعال المباراة

اشتعلت المباراة في شوطها الثاني منذ البداية مباشرة ففي الدقيقة الـ59 سدد محمد ناصر لاعب إنبي كرة قوية لكن ارتطمت في العارضة وتمنع مضاعفة النتيجة للفريق البترولي.

الجونة يستفيق ولكن

تمكن الجونة من تسجيل هدف التعادل لكن هذه المرة تم احتسابه عن طريق أحمد بلحاج بعد رأسية من أحمد شوشة وصلت له داخل منطقة الـ6 ياردات وسجلها مباشرة في الدقيقة 77.

لم ينتظر إنبي كثيرا متعادلا في المباراة وتمكن في الدقيقة 85 من تسجيل هدف قتل آمال الجونة عن طريق أحمد نادر حواش بعد متابعة التسديدة القوية من زميله علي أبو طالب.

ولم يتمكن الجونة من التعادل إذ سيطر إنبي على الكرة وحافظ على شباكه دون تلقي أهداف ليكسر سلسلة اللا هزيمة للجونة تحت قيادة علاء عبد العال.

الجونة إنبي تامر مصطفى الدوري المصري
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