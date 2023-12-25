باسم علي: نعرف بيراميدز جيدا.. وهدفنا كان التأهل لنهائي السوبر

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:14

كتب : FilGoal

باسم علي رجل مباراة فيوتشر مع غزل المحلة

شدد باسم علي لاعب مودرن فيوتشر على أن فريقه يعرف بيراميدز جيدا وكل نقاط قوته، وذلك الذي ساعدهم في التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

باسم علي

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وتأهل فيوتشر إلى نهائي السوبر بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13.

وقال باسم علي عبر قناة أبو ظبي: "هدفنا كان التأهل لنهائي كأس السوبر وهذه المباريات دائما ما يحدث بها مفاجآت والتوفيق كان معنا في ركلات الترجيح".

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وأضاف "نسعى لإكمال مسيرة الفريق والظهور بشكل جيد في النهائي".

وأردف "لعبنا ضد بيراميدز أكثر من مرة في الفترة الأخيرة ونعرف كل نقاط قوة الفريق وكنا نعتمد على قطع الكرة والتمريرات السريعة للوصول إلى المرمى ولكن لم يكن معنا التوفيق في إنهاء الهجمات".

وأتم تصريحاته "الأهلي وسيراميكا كليوباترا من الفرق الكبيرة وأتمنى لهما التوفيق وفيوتشر جاهز لمواجهة أي منهما".

ويتلقي فيوتشر في النهائي مع الفائز من الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل.

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