السوبر المصري - قندوسي أساسي أمام الأهلي.. وريان يقود الهجوم

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، في البطولة المقامة في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا مشاركة الجزائري أحمد قندوسي بشكل أساسي، وذلك بعدما غاب لفترة عن الفريق بسبب الإصابة.

بينما يقود أحمد ياسر ريان الهجوم ضد الأهلي.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد قندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري - جاستيس آرثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني – أحمد القرموطي - صامويل أمادي - چون إيبوكا - رشيد أحمد.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع فيوتشر في النهائي والذي تأهل بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح.