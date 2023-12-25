مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز

توقف مؤتمر ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عقب الفوز على بيراميدز لسبب غريب للغاية.

وقال فورموسينيو في المؤتمر الصحفي: "ليس من السهل اللعب أمام بيراميدز لأنه فريق يمتلك مدير فني على مستوى عالي".

وأضاف "عمر كمال تعرض لإصابة قبل المباراة".

وعن الفوز الصعب بركلات الترجيح قال: "نتدرب دائما على ركلات الترجيح، وتدربنا عليها جيدا قبل المباراة".

وتوقف المؤتمر الصحفي فجأة بسبب رنين هاتف المدرب البرتغالي، الذي كشف في لحظتها أنه يتلقى اتصالا هاتفيا من مواطنه جوزيه مورينيو.

video:1 مكالمة من مورينيو!

اتصال من المدرب البرتغالي الكبير يقاطع المؤتمر الصحفي لـ فورموسينيو مدرب فيوتشر

#فيوتشر_بيراميدز

#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/VnJVZZZFia — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023

ويعد مورينيو مدرب روما الحالي أحد أهم المدربين في تاريخ اللعبة، حيث سبق له قيادة بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر.

وكشف فورموسينيو عما دار في المكالمة لاحقا حيث قال: "مورينيو صديقي ودائما ما نتحدث عن المباريات. هنأني على الوصول إلى النهائي وبمجرد وصولي سأتصل به مرة أخرى".

وتأهل مودرن فيوتشر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر وصعد بفريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري، حيث نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح في منافسات ماراثونية لحسم المتأهل إلى النهائي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل للنهائي، وتم حسم الفائز بعد 17 ركلة ترجيح لكل منهما، بنتيجة 14-13 لصالح فيوتشر.

وينتظر فيوتشر مساء الخميس المقبل المتأهل من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.