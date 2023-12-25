محمد محمود: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر

أبدى محمد محمود لاعب مودرن فيوتشر سعادته بالفوز على بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وقال محمود في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "جئنا من بعيد للمشاركة في السوبر ونجحنا في التأهل".

وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهودهم والإدارة على الدعم".

وتابع "في نهاية المباراة لعبنا بطريقة دفاعية ضد بيراميدز واعتمدنا على الهجمات المرتدة وكان لنا أكثر من فرصة ولكن التوفيق لم يكن معنا، وفي ركلات الترجيح كنا موفقين واستطعنا الفوز".

وعن أمنيته بشأن الفائز من المواجهة الثانية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا قال محمود: "أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر".

وتأهل مودرن فيوتشر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر وصعد بفريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري، حيث نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح في منافسات ماراثونية لحسم المتأهل إلى النهائي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل للنهائي، وتم حسم الفائز بعد 17 ركلة ترجيح لكل منهما، بنتيجة 14-13 لصالح فيوتشر.

وينتظر فيوتشر مساء الخميس المقبل المتأهل من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وسبق لمحمد محمود اللعب في صفوف الأهلي، حيث انضم إليه من وادي دجلة في يناير 2019، وأعير للاتحاد السكندري في يناير 2023، ثم انتقل إلى فيوتشر في الصيف الماضي بصفقة انتقال حر.