محمد محمود: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

محمد محمود - فيوتشر

أبدى محمد محمود لاعب مودرن فيوتشر سعادته بالفوز على بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وقال محمود في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "جئنا من بعيد للمشاركة في السوبر ونجحنا في التأهل".

وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهودهم والإدارة على الدعم".

أخبار متعلقة:
السوبر المصري - تشكيل الأهلي..السولية أساسي لأول مرة منذ 186 يوما أمام سيراميكا بعد 17 ركلة ترجيح.. جنش يتألق ويقصي بيراميدز ويتأهل بـ فيوتشر إلى نهائي السوبر دوري المحترفين - بثنائية محمود ممدوح.. حرس الحدود يفوز على النصر للتعدين "لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم".. رسالة جديدة من صلاح لدعم غزة في عيد الميلاد

وتابع "في نهاية المباراة لعبنا بطريقة دفاعية ضد بيراميدز واعتمدنا على الهجمات المرتدة وكان لنا أكثر من فرصة ولكن التوفيق لم يكن معنا، وفي ركلات الترجيح كنا موفقين واستطعنا الفوز".

وعن أمنيته بشأن الفائز من المواجهة الثانية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا قال محمود: "أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر".

وتأهل مودرن فيوتشر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر وصعد بفريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري، حيث نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح في منافسات ماراثونية لحسم المتأهل إلى النهائي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل للنهائي، وتم حسم الفائز بعد 17 ركلة ترجيح لكل منهما، بنتيجة 14-13 لصالح فيوتشر.

وينتظر فيوتشر مساء الخميس المقبل المتأهل من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وسبق لمحمد محمود اللعب في صفوف الأهلي، حيث انضم إليه من وادي دجلة في يناير 2019، وأعير للاتحاد السكندري في يناير 2023، ثم انتقل إلى فيوتشر في الصيف الماضي بصفقة انتقال حر.

مودرن فيوتشر بيراميدز كأس السوبر الأهلي محمد محمود
نرشح لكم
السوبر المصري - قندوسي أساسي أمام الأهلي.. وريان يقود الهجوم السوبر المصري - تشكيل الأهلي..السولية أساسي لأول مرة منذ 186 يوما أمام سيراميكا بعد 17 ركلة ترجيح.. جنش يتألق ويقصي بيراميدز ويتأهل بـ فيوتشر إلى نهائي السوبر انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(1) الجونة التشكيل - بلحاج وتشيكودي يقودان الهجوم الجونة.. وعبد الرحمن سمير في يحرس مرمى إنبي تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي أمام فيوتشر.. وإكرامي على مقاعد البدلاء خبر في الجول - إصابة عمر كمال وغيابه عن السوبر.. وشكوك حول لحاقه بأمم إفريقيا حسام عاشور: حزين من الشناوي.. وأتمنى عودة رمضان إلى الأهلي
أخر الأخبار
السوبر المصري - قندوسي أساسي أمام الأهلي.. وريان يقود الهجوم 2 دقيقة | الكرة المصرية
مورينيو يقطع مؤتمر مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 4 دقيقة | الكرة المصرية
محمد محمود: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر 11 دقيقة | الدوري المصري
السوبر المصري - تشكيل الأهلي..السولية أساسي لأول مرة منذ 186 يوما أمام سيراميكا 12 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 17 ركلة ترجيح.. جنش يتألق ويقصي بيراميدز ويتأهل بـ فيوتشر إلى نهائي السوبر 25 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - بثنائية محمود ممدوح.. حرس الحدود يفوز على النصر للتعدين ساعة | القسم الثاني
BBC: الحكم على مخترق لعبة GTA6 بالسجن المؤبد ساعة | Gamers
انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(1) الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة