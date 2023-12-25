السوبر المصري - تشكيل الأهلي..السولية أساسي لأول مرة منذ 186 يوما أمام سيراميكا

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 3 تغييرات على تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة أوروا ريدز الياباني في كأس العالم للأندية، وذلك أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، في البطولة المقامة في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

ودفع كولر بـ طاهر محمد في مركز المهاجم، وكذلك كريم فؤاد بدلا من حسين الشحات.

وفي وسط الملعب يشارك عمرو السولية بشكل أساسي بدلا من مروان عطية.

وتعد هذه هي أول مرة للسولية يشارك أساسي فيها مع الأهلي منذ 186 يوما، منذ أن لعب أمام حرس الحدود في الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – عمرو السولية

الهجوم: بيرسي تاو – طاهر محمد – كريم فؤاد