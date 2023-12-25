بعد 17 ركلة ترجيح.. جنش يتألق ويقصي بيراميدز ويتأهل بـ فيوتشر إلى نهائي السوبر

تألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر وصعد بفريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري.

ونجح جنش في التصدي لأربع ركلات ترجيح في منافسات ماراثونية لحسم المتأهل إلى النهائي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل للنهائي، وتم حسم الفائز بعد 17 ركلة ترجيح لكل منهما.

وينتظر فيوتشر المتأهل من مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي في وقته الأصلي بالمباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وكانت ركلات الترجيح قد انتهت بنتيجة 14-13 لصالح مودرن فيوتشر بعد 17 ركلة.

وتصدى جنش لأربع ركلات ترجيح، بينما تصدى أحمد ميهوب حارس مرمى بيراميدز لركلة بالإضافة لتصدي القائم والعارضة لركلتين آخريتين.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي بيراميدز على الكرة ولكن دون أي خطورة تذكر على مرمى محمود جنش حارس مودرن فيوتشر.

ولم تشهد الربع ساعة الأولى من المباراة أي خطورة على مرمى الفريقين.

واضطر ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر لإجراء تبديل أول في الدقيقة 19 بخروج محمد عبد السلام المصاب ومشاركة محمد ربيعة.

وأهدر مصطفى فتحي فرصة افتتاح التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 22 ولكن تصدى لها جنش بسهولة.

وتأزم موقف فيوتشر مجددا بتبديل اضطراري جديد في الدقيقة 25 ومشاركة بابا توندي بيلو بدلا من محمد فاروق الذي تعرض للإصابة.

واستمر اللقاء على نفس المنوال بسيطرة من بيراميدز ولكن دون خطورة حقيقية.

وأهدر بيراميدز هدفا محققا في الدقيقة 43 بعد رأسية متبادلة بين وليد الكرتي ومحمد حمدي الذي سددها ولكن أعلى العارضة.

وكاد كيجالي دراميه أن يفتتح التسجيل لفيوتشر في خطورة أولى بالدقيقة 50 من الشوط الأول ولكن تسديدة أعلى العارضة.

ودفع فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر بأحمد عاطف بدلا من دراميه قبل انطلاق الشوط الثاني.

وأهدر عاطف هدفا محققا في الدقيقة 77 بعد انفراد بأحمد ميهوب حارس مرمى بيراميدز الذي تألق وحولها لركنية.

وفي هجمة مرتدة جديدة أهدر عبد الكبير الوادي هدفا محققا في الدقيقة 79.

وشهدت العشر دقائق الأخيرة إثارة كبرى وكاد بيراميدز أن يقتل المباراة في الدقيقة 91 ولكن أنقذ محمد ربيعة الكرة من على خط المرمى.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح انتهت الخمس ركلات الأولى بالتعادل 4-4 بعد إهدار كل من هشام عادل لفيوتشر وفخري لاكاي لبيراميدز.

ومع الركلة السادسة أهدر كل من غنام محمد لفيوتشر وأسامة جلال لبيراميدز.

كما أهدر بيلو محترف فيوتشر الركلة العاشرة وأيضا مهند لاشين لبيراميدز.

ونجح ثنائي حراسة المرمى محمود جنش وأحمد ميهوب في تسجيل الركلة الحادية عشر.

واستمر التعادل بين الفريقين مجددا حتى أهدر أسامة جلال مجددا الركلة السابعة عشر ليحسم فيوتشر تأهله.

وينتظر فيوتشر مساء الخميس المقبل المتأهل من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.