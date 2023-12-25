دوري المحترفين - بثنائية محمود ممدوح.. حرس الحدود يفوز على النصر للتعدين

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

حقق حرس الحدود الفوز على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين المصري.

الفوز رفع رصيد حرس الحدود للنقطة الـ 28 في المركز الثاني خلف بتروجت صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.

وتوقف النصر للتعدين عند النقطة الرابعة في المركز الـ 20 والأخير.

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وسجل هدفي حرس الحدود في المباراة محمود ممدوح ليصل للهدف التاسع في الموسم وينفرد بصدارة ترتيب الهدافين.

بينما سجل محمود تايسون هدف النصر للتعدين الوحيد.

وستكون باقي مباريات الجولة كالتالي

الاربعاء

السكة الحديد × غزل المحلة

طنطا × مكادي

وادي دجلة × وي

بروكسي × جمهورية شبين

بتروجت × دكرنس

لافيينا × بترول أسيوط

الخميس

مصر للمقاصة × القناة

أبو قير للأسمدة × النجوم

راية × أسوان

حرس الحدود النصر للتعدين دوري المحترفين
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