BBC: الحكم على مخترق لعبة GTA6 بالسجن المؤبد

كشفت شبكة BBC عن صدور حكم ضد أريون كورتاج المسؤول عن اختراق لعبة GTA6 بالسجن المؤبد.

وفقا لbbc فإن كورتاج هو عضو في مجموعة القرصنة الدولية Lapsus$، التي نفذت سابقاً العديد من الهجمات على الشركات الكبرى بما في ذلك Nvidia و Microsoft و Samsung و Uber.

كورتاج خرج بكفالة من تهمة هجوم Nvidia وكان تحت حماية الشرطة في فندق ترافيلودج عندما تم تنفيذ الهجوم في سبتمبر من العام الماضي. على الرغم من مصادرة الكمبيوتر المحمول الخاص به في ذلك الوقت، إلا أن كورتاج تمكن من اختراق أنظمة Rockstar وقام بنشر مقاطع فيديو من اللعبة.

وتم اعتبار كورتاج غير لائق للمثول أمام المحكمة لذلك تم وضعه في المستشفى بسبب حالته العقلية.

دفاع المتهم أشار إلى أن اختراقه لم يكلف اللعبة أي شيء ولكن في المقابل أدعى دفاع الستوديو إلى أن الاختراق قد كلف الشركة 5 مليون دولار.

Gtaكانت قد نشرت في وقت سابق الإعلان التشويقي للجزء السادس من اللعبة وتم الإعلان عن طرحها في عام 2026.