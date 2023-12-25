انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(1) الجونة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجونة ضد إنبي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

ق 85: جوووول من أحمد نادر حواش يضع إنبي في المقدمة مرة أخرى

ق 77: جوووووول أحمد بلحاج يسجل التعادل للجونة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق 59: تسديدة قوية في العارضة من محمد ناصر تمنع مضاعفة النتيجة لإنبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. مسعود يستكمل المباراة بعد حصوله على العلاج داخل الملعب.

ق45. إصابة قوية لأحمد مسعود بعد التحام في العرضية مع كالوشا.

إلغاء الهدف بسبب وجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

ق40. جووووول التعادل للجونة عن طريق جابرييل شيكودي بعد عرضية من إمانويل لاكي قابلها مباشرة بقدمه في الشباك.

ق8. جووووول أول لإنبي عن طريق محمد حمدي بعد ركلة حرة بعيدة نفذت كعرضية وخادعت الحارس أحمد مسعود وسكنت الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري إنبي الجونة
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