التشكيل - بلحاج وتشيكودي يقودان الهجوم الجونة.. وعبد الرحمن سمير في يحرس مرمى إنبي

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الجونة بهدف أحمد بلحاج ضد الأهلي

أعلن كل من علاء عبد العال مدرب الجونة وطارق مصطفى مدرب إنبي تشكيل فريقهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الجونة مع إنبي على ملعب الأول في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب بلحاج وأحمد تشيكومي في هجوم الجونة بجانب أرنو راندريانانتيناينا.

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وجاء تشكيل الجونة بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد مسعود.

الدفاع: أحمد حسام – أحمد عبد الرسول –أحمد شوشة.

الوسط: أحمد محمود – إمانويل لاكي - عبد الله عبادي – أشرف مجدي.

الهجوم: أحمد بلحاج – أرنو راندريانانتيناينا – جابرييل تشيكودي.

ويشهد تشكيل إنبي استمرار تواجد عبد الرحمن سمير في حراسة المرمى وسط غياب عبد العزيز البلعوطي بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة

الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - أحمد يوسف - مودي ناصر - محمد حمدي.

الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين قفة.

ويحتل الجونة المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز التاسع.

الجونة إنبي الدوري المصري الممتاز
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