تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم في مواجهة بيراميدز

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

مروان محسن - مودرن فيوتشر

أعلن ريكاردو فورميسينيو مدرب مودرن فيوتشر تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بيراميدز.

ويلعب مودرن فيوتشر ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويشهد التشكيل تواجد مروان محسن في خط الهجوم برفقة عبد الكبير الوادي ومحمد فاروق.

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ويغيب عمر كمال عبد الواحد عن قائمة الفريق بالكامل بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: جوناثان نجويم - محمد عبد السلام - علي الفيل - باسم علي.

الوسط: غنام محمد - محمد صادق - كجالي درام.

الهجوم: محمد فاروق - مروان محسن – عبد الكبير الوادي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي - محمد ربيعة - محمود رزق – بيلو - محمد محمود - علي زعزع - هشام عادل - احمد عاطف - عمر السعيد.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

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