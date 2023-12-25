تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي أمام فيوتشر.. وإكرامي على مقاعد البدلاء

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز التشكيل الأساسي لمواجهة مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وشهد التشكيل عودة رمضان صبحي أساسيا، كما يلعب أحمد ميهوب في مركز حراسة المرمى.

بينما يجلس شريف إكرامي وفخري لاكاي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد.

الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي

دكة البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - سيف جعفر - محمد رضا بوبو - كريم حافظ - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويقام اللقاء على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في أبوظبي.

ويصعد المتأهل لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

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