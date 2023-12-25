خبر في الجول - إصابة عمر كمال وغيابه عن السوبر.. وشكوك حول لحاقه بأمم إفريقيا

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 13:42

كتب : حامد وجدي

عمر كمال - مودرن فيوتشر

تعرض عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر للإصابة ليغيب عن منافسات كأس السوبر المصري والمقامة خلال الأسبوع الجاري.

عمر كمال

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وبذلك يتأكد غياب عمر كمال عن مواجهات كأس السوبر بينما هناك شكوك حول لحاقه بمنافسات أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن عمر كمال قد تعرض لإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

أخبار متعلقة:
السعيد: تعاهدنا على تحقيق اللقب الأول لبيراميدز.. ويجب أن نكون في أفضل حال ضد مودرن فيوتشر مؤتمر باتشيكو: بإمكاننا تحقيق لقب السوبر ولكن نركز على فيوتشر أولا.. ونعاني من الغيابات جدو: أتمنى ألا تؤثر علينا الغيابات ضد مودرن فيوتشر مجموعة فيوتشر - خسارة عودة وطرد مودي.. سوبر سبورت ينتصر على الهلال الليبي

ويخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدة الغياب والبرنامج التأهيلي استعدادا للعودة إلى التدريبات مجددا.

وباتت مشاركة عمر كمال في أمم إفريقيا رفقة منتخب مصر محل شك بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام بيراميدز عصر اليوم الإثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر.

وينتظر المتأهل، الفائز من مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في النهائي مساء الخميس.

ويبدأ معسكر منتخب مصر يوم 3 يناير المقبل استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا.

وتقام منافسات أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 إلى 11 فبراير المقبلين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير بينما يختتم دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي 22 يناير.

أمم إفريقيا كأس السوبر عمر كمال فيوتشر
نرشح لكم
السوبر المصري - قندوسي أساسي أمام الأهلي.. وريان يقود الهجوم محمد محمود: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر السوبر المصري - تشكيل الأهلي..السولية أساسي لأول مرة منذ 186 يوما أمام سيراميكا بعد 17 ركلة ترجيح.. جنش يتألق ويقصي بيراميدز ويتأهل بـ فيوتشر إلى نهائي السوبر انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(1) الجونة التشكيل - بلحاج وتشيكودي يقودان الهجوم الجونة.. وعبد الرحمن سمير في يحرس مرمى إنبي تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي أمام فيوتشر.. وإكرامي على مقاعد البدلاء حسام عاشور: حزين من الشناوي.. وأتمنى عودة رمضان إلى الأهلي
أخر الأخبار
السوبر المصري - قندوسي أساسي أمام الأهلي.. وريان يقود الهجوم دقيقة | الكرة المصرية
مورينيو يقطع مؤتمر مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 3 دقيقة | الكرة المصرية
محمد محمود: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر 10 دقيقة | الدوري المصري
السوبر المصري - تشكيل الأهلي..السولية أساسي لأول مرة منذ 186 يوما أمام سيراميكا 11 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 17 ركلة ترجيح.. جنش يتألق ويقصي بيراميدز ويتأهل بـ فيوتشر إلى نهائي السوبر 23 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - بثنائية محمود ممدوح.. حرس الحدود يفوز على النصر للتعدين ساعة | القسم الثاني
BBC: الحكم على مخترق لعبة GTA6 بالسجن المؤبد ساعة | Gamers
انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(1) الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة