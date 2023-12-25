خبر في الجول - إصابة عمر كمال وغيابه عن السوبر.. وشكوك حول لحاقه بأمم إفريقيا

تعرض عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر للإصابة ليغيب عن منافسات كأس السوبر المصري والمقامة خلال الأسبوع الجاري.

عمر كمال النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وبذلك يتأكد غياب عمر كمال عن مواجهات كأس السوبر بينما هناك شكوك حول لحاقه بمنافسات أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن عمر كمال قد تعرض لإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ويخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدة الغياب والبرنامج التأهيلي استعدادا للعودة إلى التدريبات مجددا.

وباتت مشاركة عمر كمال في أمم إفريقيا رفقة منتخب مصر محل شك بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام بيراميدز عصر اليوم الإثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر.

وينتظر المتأهل، الفائز من مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في النهائي مساء الخميس.

ويبدأ معسكر منتخب مصر يوم 3 يناير المقبل استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا.

وتقام منافسات أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 إلى 11 فبراير المقبلين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير بينما يختتم دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي 22 يناير.