بيراميدز يوقع شراكة مع ثلاثي أندية القمة في الإمارات

وقع نادي بيراميدز اتفاقية شراكة مع ثلاثي أندية القمة في الإمارات وهم العين والوحدة والجزيرة.

الشراكة تمت في مجلس أبو ظبي بحضور ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي لمجلس أبو ظبي.

ممدوح عيد عبر عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع أكبر الأندية الإماراتية الثلاثة في العاصمة أبوظبي، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا جديدة من التعاون بين نادي بيراميدز وشركائه في الإمارات، ومتمنيا التوفيق وأن تعود الاتفاقيات الثلاثة بالتطوير لصالح الأندية الموقعة على الاتفاقية.

وأضاف بأن إدارة بيراميدز منذ توليها مسئولية النادي وهي تعمل بكل جهد على وضعه في المكانة التي يستحقها، واتفاقيات الشراكة الثلاثة مع كبار الأندية في أبوظبي سيدعم من خطة النادي نحو التقدم وتطوير كرة القدم في مصر والقارتين الأفريقية والآسيوية، واعتزازه الشديد بنادي بيراميدز كنادي مصري وعربي.

وأشاد السيد خلفان الشامسي المدير التنفيذي لنادي العين بما وصل إليه نادي بيراميدز مؤكدا أنه ناد يسعى للصدارة في كافة البطولات التي يشارك فيها، وسعداء بالتعاون في نادي العين مع بيراميدز.

وأبدى السيد علي الحمادي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة إعجابه الشديد بما وصل إليه بيراميدز في سنوات قليلة ومشيدا بإدارة النادي وخططها في التوسع والانتشار، ومبديا تفاؤله بتواجد بيراميدز في الإمارات ليخوض مباريات كأس السوبر المصري في ملعب نادي الجزيرة متمنيا التوفيق للفريق في البطولة.

من جانبه، أكد السيد عبد الله سالم الجنيبي المدير التنفيذي لنادي الوحدة أن التعاون مع بيراميدز خطوة كبيرة في ظل سعي الناديين لفتح آفاق تعاون وشراكة مستقبلا، ومشددا على أن آليات تنفيذ الاتفاقية واضحة وسيعود أثرها على الناديين في أقرب وقت ممكن.

ويتواجد بيراميدز في الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ويلعب بيراميدز بعد قليل في دور نصف النهائي ضد مودرن فيوتشر.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي.