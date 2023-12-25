اسكواش - دون جديد.. علي فرج ونور الشربيني على قمة التصنيف العالمي

أعلن الاتحاد الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش عن التصنيف العالمي للأسبوع الجاري للرجال والسيدات.

ولم يشهد التصنيف أي تغير عن الأسبوع الماضي ويستمر الترتيب بصدارة مصرية.

ويتربع علي فرج لاعب وادي دجلة على قمة ترتيب الرجال.

وتضم قائمة أفضل عشرة لاعبين، خمسة مصريين على رأسهم علي فرج في المركز الأول.

بينما يأتي مصطفى عسل رابعا ثم كريم عبد الجواد ومازن هشام بالمركزين السادس والسابع على الترتيب وطارق مؤمن في المركز التاسع.

بينما على مستوى السيدات تستمر نور الشربيني في صدارة التصنيف للأسبوع الـ 17 على التوالي.

وبذلك تكون قد تواجدت نور الشربيني على قمة الترتيب لمدة 227 إجماليا.

وتواجدت أربع مصريات في قائمة أفضل عشر لاعبات.

إذ تأتي نوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الطيب ثلاثي وادي دجلة في المراكز الثاني والثالث والسابع على الترتيب.

وتستأنف بطولات الاسكواش يوم 9 يناير بمنافسات فلوريدا المفتوحة.

بينما تنطلق بطولة الأبطال واحدة من البطولات الكبرى في الموسم خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير بولاية نيويورك الأمريكية.