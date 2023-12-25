مواعيد مباريات الإثنين 25 ديسمبر 2023.. كأس السوبر والدوري المصري

يشهد اليوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

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كأس السوبر

تنطلق منافسات كأس السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة أربعة فرق لأول مرة.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام بيراميدز في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات نصف النهائي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وينطلق اللقاء في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

بينما المباراة الثانية ستكون بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا على نفس الملعب.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

الدوري المصري

يستضيف الجونة فريق إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة، ويقام اللقاء على استاد خالد بشارة.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على بلدية المحلة في تمام السابعة مساء على استاد المحلة.

ويذاع اللقاء على نفس القناة.

دوري المحترفين

يحل حرس الحدود ضيفا على النصر للتعدين ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

وينطلق اللقاء في الثانية والنصف عصرا.

المحترفون

يلعب بنديك سبور الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا أمام أنقرة جوتشو ضمن منافسات الدوري التركي.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء.