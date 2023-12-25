مواعيد مباريات الإثنين 25 ديسمبر 2023.. كأس السوبر والدوري المصري

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 10:31

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل كأس السوبر المصري السوبر المصري - مران الأهلي.. محاضرة نظرية من كولر واجتماع مع معاونيه مؤتمر الرمادي: سيراميكا من أفضل 3 فرق تلعب كرة في مصر.. وهدفنا الفوز بالسوبر السوبر المصري - محمد إبراهيم: التفاصيل الصغيرة ستحسم مواجهة الأهلي

كأس السوبر

تنطلق منافسات كأس السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة أربعة فرق لأول مرة.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام بيراميدز في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات نصف النهائي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وينطلق اللقاء في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

بينما المباراة الثانية ستكون بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا على نفس الملعب.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

الدوري المصري

يستضيف الجونة فريق إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة، ويقام اللقاء على استاد خالد بشارة.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على بلدية المحلة في تمام السابعة مساء على استاد المحلة.

ويذاع اللقاء على نفس القناة.

دوري المحترفين

يحل حرس الحدود ضيفا على النصر للتعدين ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

وينطلق اللقاء في الثانية والنصف عصرا.

المحترفون

يلعب بنديك سبور الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا أمام أنقرة جوتشو ضمن منافسات الدوري التركي.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء.

الأهلي الدوري المصري كأس السوبر سيراميكا كليوباترا بيراميدز فيوتشر
نرشح لكم
حسام عاشور: أتمنى العمل في الأهلي حتى لو حامل كرات.. وسبب رفضي لـ الزمالك وبيراميدز الزمالك يعلن إبرام توقيع عقود احتراف لنجوم قطاع الناشئين وكيل عبد القادر: جلسة مع الأهلي بعد العودة من الإمارات لحسم مستقبله وكيله: فتوح لم يحصل على منحة لتجديد تعاقده مع الزمالك.. والأهلي لم يتواصل معه طارق السيد لـ في الجول: فتوح لم يتفاوض مع أي ناد قبل التجديد مع الزمالك فتوح: شيكابالا لا يقدر على الغضب مني.. وأردت التحدث في الوقت المناسب متقبلا العقوبات ومخاطبا جمهور الزمالك.. بيان اعتذار من أحمد فتوح بعد التجديد الزمالك يكشف موقفه من محمد صبحي بعد تجديد تعاقد فتوح
أخر الأخبار
حسام عاشور: أتمنى العمل في الأهلي حتى لو حامل كرات.. وسبب رفضي لـ الزمالك وبيراميدز 9 دقيقة | الكرة المصرية
باتشيكو: بيراميدز يحتاج بطولة واحدة وستمتلئ خزانة النادي بالألقاب 48 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الإثنين 25 ديسمبر 2023.. كأس السوبر والدوري المصري ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إبرام توقيع عقود احتراف لنجوم قطاع الناشئين 10 ساعة | الدوري المصري
وكيل عبد القادر: جلسة مع الأهلي بعد العودة من الإمارات لحسم مستقبله 11 ساعة | الكرة المصرية
وكيله: فتوح لم يحصل على منحة لتجديد تعاقده مع الزمالك.. والأهلي لم يتواصل معه 11 ساعة | الكرة المصرية
فيتوريا: ليس لدي أي دور لحل أزمة الزمالك ولشبونة.. وصلاح مثل ميسي ورونالدو 11 ساعة | منتخب مصر
طارق السيد لـ في الجول: فتوح لم يتفاوض مع أي ناد قبل التجديد مع الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي