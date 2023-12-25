الزمالك يعلن إبرام توقيع عقود احتراف لنجوم قطاع الناشئين

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 00:59

كتب : إبراهيم رمضان

حسين لبيب في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

أبرم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقود إحترافية لـ 11 لاعبا من مختلف الأعمار السنية لفرق قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويأتي ذلك ضمن سياسة مجلس إدارة النادي بالحفاظ على العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي.

وتم إبرام عقود لكل من:

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- محمود أشرف فاروق "حارس مرمى" مواليد 2004.

- حسام عاشور التقي "جناح هجومي"، وأحمد حسن "جناح"، وهشام إيباء "وسط ملعب"، وخالد السيد "مدافع" مواليد 2007.

- محمد فرج "ظهير أيمن"، ومحمد أحمد حمد "جناح"، ومحمد إيهاب "حارس مرمى" وعمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008 .

- أحمد إبراهيم "رأس حربة"، ومحمد أسامة "وسط ملعب" مواليد 2009.

يذكر أن نادي الزمالك سبق وأبرم عقود احترافية لـ 18 لاعبا من مواليد 2005 و 2006.

الزمالك الدوري المصري محمد أسامة حسين لبيب
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