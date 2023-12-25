الزمالك يعلن إبرام توقيع عقود احتراف لنجوم قطاع الناشئين

وكيل عبد القادر: جلسة مع الأهلي بعد العودة من الإمارات لحسم مستقبله

وكيله: فتوح لم يحصل على منحة لتجديد تعاقده مع الزمالك.. والأهلي لم يتواصل معه

طارق السيد لـ في الجول: فتوح لم يتفاوض مع أي ناد قبل التجديد مع الزمالك

فتوح: شيكابالا لا يقدر على الغضب مني.. وأردت التحدث في الوقت المناسب

متقبلا العقوبات ومخاطبا جمهور الزمالك.. بيان اعتذار من أحمد فتوح بعد التجديد

الزمالك يكشف موقفه من محمد صبحي بعد تجديد تعاقد فتوح

سيستمر مع الأبيض.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح

خبر في الجول - الزمالك يبدأ التحرك لرفع إيقاف القيد بسبب حق رعاية سامسون