وكيل عبد القادر: جلسة مع الأهلي بعد العودة من الإمارات لحسم مستقبله

يعقد أحمد يحيى وكيل أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي جلسة مع مسؤولين النادي بعد العودة من الإمارات.

ويستعد الأحمر حاليا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري يوم الإثنين وفي حالة الفوز سيلعب النهائي الخميس المقبل في الإمارات.

وقال يحيى لقناة أون تايم سبورتس 1: "عندما يعود الأهلي من الإمارات سنعقد جلسة مع المسؤولين لدراسة مستقبل عبد القادر".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا استمرت الأمور كما هي سيكون من الضروري خروج اللاعب للإعارة في يناير المقبل".

واُستبعد عبد القادر من القائمة التي لعبت بطولة كأس العالم للأندية لأسباب فنية.

وحصل الأهلي على برونزية البطولة بالفوز على أوراوا ريد ديامونز الياباني بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعاني عبد القادر من قلة المشاركات خلال الموسم الحالي بعد الاختلافات التكتيكية مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري للفريق.

ولعب عبد القادر خلال الموسم الجاري 248 دقيقة رفقة الأهلي جميع البطولات مسجلا هدفا وصنع هدفين.