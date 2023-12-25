وكيله: فتوح لم يحصل على منحة لتجديد تعاقده مع الزمالك.. والأهلي لم يتواصل معه
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 00:35
كتب : FilGoal
كشف أحمد يحيى وكيل أعمال أحمد فتوح كواليس تجديد تعاقده مع الزمالك.
وقال يحيى عبر قناة أون تايم سبورتس: "ما حدث مع فتوح كان مجرد سوء تفاهم وفي النهاية توصل لاتفاق لتجديد تعاقده مع الزمالك".
وأضاف "فتوح لم يصمم على الحصول على منحة تعاقد للتجديد مع الزمالك".
وواصل "تم التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع في تجديد تعاقد فتوح مع الزمالك وأيضا بشأن مستحقاته المتأخرة واللاعب يشعر بارتياح".
وشدد "لم يحدث أي تواصل من الأهلي لضم فتوح سواء معي أو مع اللاعب".
وأردف "لا يوجد بند بالموافقة على أي عرض احتراف يأتي إلى فتوح في تعاقده الجديد مع الزمالك".
وأتم تصريحاته "المقابل الذي جدد به فتوح مع الزمالك مرضي بالنسبة للاعب".
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