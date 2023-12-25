طارق السيد لـ في الجول: فتوح لم يتفاوض مع أي ناد قبل التجديد مع الزمالك

شدد طارق السيد لاعب الزمالك السابق أن أحمد فتوح لم يجلس أو يوقع لأي نادي آخر وأكبر دليل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك تجديد عقد فتوح لمدة 3 أعوام.

وقال السيد في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "مجلس إدارة الزمالك اتخذ قرار بالإبقاء على فتوح داخل الفريق، فتوح ابن النادي ويحب الزمالك، فتوح لم يجلس أو يوقع لأي نادي، وتجديد عقده مع الزمالك أكبر دليل".

وأضاف "حينما كنت أتحدث عن قصة فتوح كان لتقريب وجهات النظر مع إدارة الزمالك ولاقتناعي أن مجلس الادارة يعلم أنه لاعب كبير ومهم للفريق".

وتابع "أشكر مجلس الإدارة بالحفاظ على فتوح وكل من تدخل لمحاولة تقريب وجهات النظر، هم أشخاص زملكاوية حقيقيين وكانوا مقتنعين بأهمية تواجد فتوح".

وواصل: "فتوح لاعب دولي ومهم جدا للفريق وأتمنى أن يصالح جماهير الزمالك في الملعب مثلما صالحه خارجه بالاعتذار لهم، هو يحتاج أن يعوض ما فاته على المستوى الفني وهذا أكبر تصالح بينه وبين الجماهير".

وأنهى حديثه قائلا: "فتوح زملكاوي بمعنى الكلمة، ولم يماطل أبدا في أي وقت وأي لحظة بشأن استمراره داخل النادي، اللاعب أبدى مرونة في مسألة بقائه، ولم يجلس مع أي نادي آخر".

يذكر أن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك قد ذكر أن طارق السيد كان من بين الأشخاص الذين ساهموا في تقريب وجهات النظر بين مجلس الإدارة والظهير الأيسر برفقة جمال العدل وعمرو الجنايني وأحمد جمال.

وبذلك يتم إغلاق الستار على ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح وتنتهي أزمته السابقة مع النادي الأبيض.

وكان الزمالك أعلن قبل عدة أسابيع إيقاف أحمد فتوح رفقة كل من محمد صبحي ومصطفى الزناري وعرض الثلاثي للبيع بسبب الخروج من معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة زد في الدوري.

بعدها أعلن الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر بعد التحقيق معه مع استمرار قرار العرض للبيع.