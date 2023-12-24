فتوح: شيكابالا لا يقدر على الغضب مني.. وأردت التحدث في الوقت المناسب

وجه أحمد فتوح لاعب الزمالك الشكر إلى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وحسين السيد عضو مجلس الإدارة وذلك بعد تجديد تعاقده.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وقال فتوح عبر قناة النادي: "أشكر حسين لبيب وحسين السيد بعد تجديد تعاقدي مع الزمالك، وعمرو الجنايني وجمال العدل على تقريب وجهات النظر".

وأضاف "أشكر جمهور الزمالك العظيم وأعتذر له وأقول لهم أنا ابنكم وعدت إليكم".

وواصل "شيكابالا لا يستطيع الغضب مني سوى أسبوع أو أكثر، وفي الآخر سوف نتصالح".

وأتم تصريحاته "كنت أريد التحدث في الوقت المناسب بعدما أجدد تعاقدي حتى يصدقني الجمهور".

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة النادي: "أحمد فتوح وقع على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك بداية من الموسم المقبل لمدة 3 مواسم".

وأضاف "أحمد فتوح سجل فيديو يعتذر خلاله لجمهور الزمالك والنادي عما بدر منه سابقا".

وبذلك يتم إغلاق الستار على ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح وتنتهي أزمته السابقة مع النادي الأبيض.

وكان الزمالك أعلن قبل عدة أسابيع إيقاف أحمد فتوح رفقة كل من محمد صبحي ومصطفى الزناري وعرض الثلاثي للبيع بسبب الخروج من معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة زد في الدوري.

بعدها أعلن الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر بعد التحقيق معه مع استمرار قرار العرض للبيع.