ماركا: الكشف عن مستقبل أنشيلوتي بعد قرب انتهاء نصف الموسم

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كان هناك العديد من التقارير الإخبارية التي تشير إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أقرب للرحيل إلى منتخب البرازيل في الصيف المقبل أكثر من الاستمرار وتجديد تعاقده رفقة النادي الملكي.

وخرجت صحيفة "ماركا" الإسبانية لتكشف مستقبل المدير الفني الإيطالي إذ إن نظرة إدارة النادي الملكي تغيرت للإيجاب وبالتالي أنشيلوتي أقرب كثيرا من الاستمرار وتجديد تعاقده عن الرحيل في نهاية الموسم.

ويتصدر ريال مدريد حتى الآن جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة بالتساوي مع جيرونا الوصيف إذ تتبقى مباراة واحدة للوصول إلى منتصف الموسم.

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وأفادت الصحيفة أن سيطرة أنشيلوتي غرفة تغيير الملابس والتعامل مع اللاعبين ومواجهة المواقف الصعبة خلال الإصابات جنبا إلى جنب بتحقيق الفوز أسباب إيجابية لمجلس الإدارة لتختار استمراره.

والسبب الأخير هو عدم مطالبته للدخول في فترات الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية للتعاقد مع اللاعبين ولذلك يناسب النادي اقتصاديا ولا يضع الشغط على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

يذكر أن أنشيلوتي هو المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ ريال مدريد في مباريات بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا 42 وتوج مرتين بذات الأذنين مرتين الأولى في موسم 2013-2014 والأخرى في 2021-2022.

ريال مدريد أنشيلوتي منتخب البرازيل الدوري الإسباني
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