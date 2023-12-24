متقبلا العقوبات ومخاطبا جمهور الزمالك.. بيان اعتذار من أحمد فتوح بعد التجديد

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 23:42

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

أصدر أحمد فتوح لاعب الزمالك بيانا اعتذر خلاله لجمهور النادي وزملائه في الفريق عما بدر منه في الفترة الماضية.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وذلك بعدما جدد أحمد فتوح تعاقده بشكل رسمي مع الزمالك قبل قليل لمدة 3 مواسم مقبلة.

وجاء بيان فتوح كالآتي:

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"جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات، أتشرف اليوم بالاعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويا من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل على الجميع".

‎"وبكل التقدير للجميع أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من أخواتي الكبار كباتن الفريق أو أخواتي الصغار من ناشئي الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية".

"ونستمر تحت شعار الزمالك أولا وتقبلت كل العقوبات والخصومات وأي قرارات لإثبات حسن نيتي وألتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان وإعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا".

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة النادي: "أحمد فتوح وقع على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك بداية من الموسم المقبل لمدة 3 مواسم".

وأضاف "أحمد فتوح سجل فيديو يعتذر خلاله لجمهور الزمالك والنادي عما بدر منه سابقا".

وبذلك يتم إغلاق الستار على ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح وتنتهي أزمته السابقة مع النادي الأبيض.

وكان الزمالك أعلن قبل عدة أسابيع إيقاف أحمد فتوح رفقة كل من محمد صبحي ومصطفى الزناري وعرض الثلاثي للبيع بسبب الخروج من معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة زد في الدوري.

بعدها أعلن الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر بعد التحقيق معه مع استمرار قرار العرض للبيع.

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