الدرجة الثانية - رئيس شباب كوم حمادة: حصلنا على 3 نقاط بعد خطأ إداري من دمنهور

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 23:23

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حصل مركز شباب كوم حمادة على 3 نقاط من فريق دمنهور بسبب خطأ إداري من قبل الأخير.

وقال علي هنيدي رئيس مركز شباب كوم حمادة لـ FilGoal.com: "فريقنا قد خسر من دمنهور بهدف دون رد في الجولة الثامنة للمجموعة السادسة بدوري القسم الثاني ب".

وأضاف "تم اكتشاف خطأ إداري من فريق دمنهور بمشاركة أحد لاعبي الفريق وقانونيا موقوفا بسبب تراكم البطاقات وبالتالي كان يجب عدم مشاركته".

أخبار متعلقة:
سيستمر مع الأبيض.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح التاسع في الدوري السعودي.. إصابة بامسعود بقطع في الرباط الصليبي خبر في الجول - الزمالك يبدأ التحرك لرفع إيقاف القيد بسبب حق رعاية سامسون بسبب حالات التحكيم الجدلية.. نوتينجهام سيشكو حكم مباراة بورنموث

وأنهى حديثه قائلا: " ولقد تواصلت معنا لجنة مسابقات القسم الثاني وأبلغتنا بأحقيتنا بالثلاث نقاط ليصبح رصيدنا ١٤ نقطة في المركز الثالث ويتم خصم ثلاث نقاط من فريق دمنهور ليتراجع دمنهور للمركز الثامن".

يذكر أن فريق المنصورة في دوري القسم الثاني ب قد عاد إلى ملعبه مرة أخرى.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت في اتحاد الكرة نقل مباريات فريق المنصورة من ملعب شربين الذي لعب فيه مبارياته خلال الموسم الجاري.

وتم نقل مباريات الفريق ليلعب على ملعب المنصورة بدلا من شربين.

ومن المقرر أن تكون بداية تفعيل القرار ضد منافسهم مالية كفر الزيات في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني ب.

وستقام المباراة يوم الخميس المقبل.

ويحتل المنصورة المركز الثالث في جدول الترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة خلف مركز شباب القزازين.

ويتصدر مركز شباب القزازين المجموعة برصيد 17 نقطة، ويأتي مالية كفر الزيات في الوصافة برصيد 15 نقطة.

المنصورة شربين كوم حمادة القسم الثاني ب
نرشح لكم
طارق السيد لـ في الجول: فتوح لم يتفاوض مع أي ناد قبل التجديد مع الزمالك فتوح: شيكابالا لا يقدر على الغضب مني.. وأردت التحدث في الوقت المناسب متقبلا العقوبات ومخاطبا جمهور الزمالك.. بيان اعتذار من أحمد فتوح بعد التجديد الزمالك يكشف موقفه من محمد صبحي بعد تجديد تعاقد فتوح سيستمر مع الأبيض.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح خبر في الجول - الزمالك يبدأ التحرك لرفع إيقاف القيد بسبب حق رعاية سامسون كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل كأس السوبر المصري السوبر المصري - مران الأهلي.. محاضرة نظرية من كولر واجتماع مع معاونيه
أخر الأخبار
طارق السيد لـ في الجول: فتوح لم يتفاوض مع أي ناد قبل التجديد مع الزمالك 2 دقيقة | الدوري المصري
فتوح: شيكابالا لا يقدر على الغضب مني.. وأردت التحدث في الوقت المناسب 23 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: الكشف عن مستقبل أنشيلوتي بعد قرب انتهاء نصف الموسم 31 دقيقة | الدوري الإسباني
متقبلا العقوبات ومخاطبا جمهور الزمالك.. بيان اعتذار من أحمد فتوح بعد التجديد 39 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يكشف موقفه من محمد صبحي بعد تجديد تعاقد فتوح 57 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - رئيس شباب كوم حمادة: حصلنا على 3 نقاط بعد خطأ إداري من دمنهور 58 دقيقة | الكرة المصرية
سيستمر مع الأبيض.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح ساعة | الكرة المصرية
التاسع في الدوري السعودي.. إصابة بامسعود بقطع في الرباط الصليبي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي