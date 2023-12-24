الدرجة الثانية - رئيس شباب كوم حمادة: حصلنا على 3 نقاط بعد خطأ إداري من دمنهور

حصل مركز شباب كوم حمادة على 3 نقاط من فريق دمنهور بسبب خطأ إداري من قبل الأخير.

وقال علي هنيدي رئيس مركز شباب كوم حمادة لـ FilGoal.com: "فريقنا قد خسر من دمنهور بهدف دون رد في الجولة الثامنة للمجموعة السادسة بدوري القسم الثاني ب".

وأضاف "تم اكتشاف خطأ إداري من فريق دمنهور بمشاركة أحد لاعبي الفريق وقانونيا موقوفا بسبب تراكم البطاقات وبالتالي كان يجب عدم مشاركته".

وأنهى حديثه قائلا: " ولقد تواصلت معنا لجنة مسابقات القسم الثاني وأبلغتنا بأحقيتنا بالثلاث نقاط ليصبح رصيدنا ١٤ نقطة في المركز الثالث ويتم خصم ثلاث نقاط من فريق دمنهور ليتراجع دمنهور للمركز الثامن".

يذكر أن فريق المنصورة في دوري القسم الثاني ب قد عاد إلى ملعبه مرة أخرى.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت في اتحاد الكرة نقل مباريات فريق المنصورة من ملعب شربين الذي لعب فيه مبارياته خلال الموسم الجاري.

وتم نقل مباريات الفريق ليلعب على ملعب المنصورة بدلا من شربين.

ومن المقرر أن تكون بداية تفعيل القرار ضد منافسهم مالية كفر الزيات في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني ب.

وستقام المباراة يوم الخميس المقبل.

ويحتل المنصورة المركز الثالث في جدول الترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة خلف مركز شباب القزازين.

ويتصدر مركز شباب القزازين المجموعة برصيد 17 نقطة، ويأتي مالية كفر الزيات في الوصافة برصيد 15 نقطة.