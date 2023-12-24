سيستمر مع الأبيض.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة النادي: "أحمد فتوح وقع على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك بداية من الموسم المقبل لمدة 3 مواسم".

وأضاف "أحمد فتوح سجل فيديو يعتذر خلاله لجمهور الزمالك والنادي عما بدر منه سابقا".

وواصل "أريد شكر جمال ومدحت العدل وطارق السيد وعمرو الجنايني على جهودهم لتجديد".

وأردف "من يقول إن البعض يتدخل من خارج النادي للمساعدة، هذا يحدث في كل أندية العالم".

واستكمل "أتمنى أن من قال إن فتوح وقع لنادي آخر أن يخرج للاعتذار، بعدما جدد لنادي الزمالك".

وكشف "تم التوقيع مع لاعبي الزمالك الشباب بين مواليد 2004 و2009 وهم 11 لاعبا للحفاظ على حقوق النادي والحفاظ على المواهب الشابة".

وأتم تصريحاته "نعمل على ملف الصفقات وسنعلن عندما يحين الوقت".

وبذلك يتم إغلاق الستار على ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح وتنتهي أزمته السابقة مع النادي الأبيض.

وكان الزمالك أعلن قبل عدة أسابيع إيقاف أحمد فتوح رفقة كل من محمد صبحي ومصطفى الزناري وعرض الثلاثي للبيع بسبب الخروج من معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة زد في الدوري.

بعدها أعلن الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر بعد التحقيق معه مع استمرار قرار العرض للبيع.