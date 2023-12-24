التاسع في الدوري السعودي.. إصابة بامسعود بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 22:26

كتب : FilGoal

أحمد بامسعود - اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إصابة مدافعه أحمد بامسعود بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض المدافع للإصابة خلال مباراة الرائد في الجولة 18 من الدوري السعودي والتي خسرها النمور بنتيجة 3-1.

وأوضح النادي عبر حسابه إنه يتم حاليا الترتيب لإجراء اللاعب للعملية الجراحية.

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وخاض بامسعود الموسم الجاري 24 مع النمور وسجل خلالها هدفين في جميع المسابقات.

وأصبح بامسعود ثالث لاعب من اتحاد جدة يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الجاري بعد عبد الله الجدعاني وأحمد شراحيلي.

وزاد بامسعود من أوجاع فريقه حيث يعاني النمور من عديد الإصابات خاصة في مركز قلب الدفاع ما اضطره أمس لمواجهة الرائد بدون قلوب دفاع في اللقاء الذي انتهى بخسارة 3-1.

وفي الموسم الجاري من الدوري السعودي، تعرض 9 لاعبين للإصابة بقطع في الرباط الصليبي هم:

عبد الله الجدعاني وأحمد شراحيلي وأحمد بامسعود من الاتحاد.

نيمار من الهلال.

عبد الله عطيف من الأهلي.

محمد مجرشي من الفيحاء.

حسين قاسم وعبد الكريم السلطان من الطائي.

راكان الطليحي من التعاون.

وخسر اتحاد جدة للمباراة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات بنتيجة 3-1، حيث سقط أمام ضمك والرائد في الدوري السعودي وبنفس النتيجة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية، بينهم انتصر على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0.

وتوقف رصيد النمور عند 28 نقطة في المركز السادس.

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