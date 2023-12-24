خبر في الجول - الزمالك يبدأ التحرك لرفع إيقاف القيد بسبب حق رعاية سامسون

بدأ نادي الزمالك اتخاذ خطوات جادة لحل أزمة الحكم الصادر لصالح نادي كاركاس الفنزويلي بسبب عدم تسديد باقي قيمة صفقة سامسون أكينيولا.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك بدأ التفاوض مع النادي الفنزويلي حول المبلغ المتبقي من قيمة انتقال لاعب منتخب بينين إلى الأبيض، والذي يبلغ 450 ألف دولار.

وسيحاول الزمالك التفاوض مع نادي كاراكاس لتقسيط المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة.

كذلك علم FilGoal.com أن الخطوة الأهم بالنسبة لنادي الزمالك ستكون الدخول في مفاوضات مع نادي ليون 36 النيجيري الذي حصل على حكم ضد القلعة البيضاء بشأن قيمة حق رعاية اللاعب سامسون.

وسيبدأ الزمالك التحرك لإنهاء هذا الملف وتسديد مبلغ حق الرعاية لصالح النادي النيجيري والذي يبلغ 11 ألف دولار.

وكان نادي ليون 36 النيجيري حصل على حكم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد عن الزمالك لحين سداد مبلغ 11 ألف دولار قيمة حق رعاية سامسون.

سامسون البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف الزمالك في بداية الموسم الماضي وسجل هدفين مع الفريق.