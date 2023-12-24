رابع أغلى صفقة في البرازيل.. فلامنجو يضم نجم ريفر بليت

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي ضم الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروز نجم ريفر بليت بعقد يمتد حتى 2028.

وانضم الأوروجوياني الدولي لصفوف فلامنجو لتدعيم الفريق الذي يدربه تيتي -مدرب البرازيل السابق- بعد دفع 16 ملايين دولار قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

وخاض دي لا كروز آخر مباراة له مع ريفر بليت فجر الجمعة وتوج بلقب كأس السوبر الأرجنتيني بالفوز بنتيجة 2-0.

وظهر اللاعب في الفيديو التقديمي له وهو يفتح صندوقا ويحصل على قميص فلامنجو كهدية رأس السنة الجديدة.

Já não sabe, Nação? A MAIOR TORCIDA DO MUNDO MERECE TODOS OS PRESENTES! O DE LA CRUZ É NOSSO! E você já pode comemorar com o Manto Sagrado com o nome dele na loja oficial do Flamengo no @mercadolivre! Corre que o estoque é limitado: https://t.co/JF8TxPxBgh #FlaMeli 🤝🎁 pic.twitter.com/rwWjmB8z2D — Flamengo (@Flamengo) December 24, 2023

وانضم نيكولاس من ليفربول الأوروجوياني قادما إلى ريفر بليت في 2017 ومنذ ذلك الحين خاض 211 مباراة سجل خلالها 36 هدفا وحقق 10 ألقاب مختلفة.

وارتدى قميص أوروجواي لأول مرة في مسيرته في 2020 وخاض منذ ذلك الحين 25 مباراة دولية وسجل 5 أهداف وأصبح من الأعمدة الأساسية تحت قيادة مارسيلو بييلسا.

وبات دي لا كروز رابع أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي بقميص 79 مليون ريال برازيلي.

For club and country ❤️🇺🇾 pic.twitter.com/RAgo55x6uH — Flamengo (@Flamengo_en) December 24, 2023

ويسبقه فقط كل من جيرسون (93 مليون ريال) وبيدرو (87 مليون ريال) وإيفرتون سالبوينيا (79 مليون ريال) والثلاثي يرتدي قميص فلامنجو.

ويتصدر فلامنجو قائمة أغلى 6 صفقات في تاريخ الدوري البرازيلي في الوقت الحالي وهم جيرسون وبيدرو وإيفرتون وجابيجول ودي لا كروز وجيورجان دي أراسكايتا.