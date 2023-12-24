رابع أغلى صفقة في البرازيل.. فلامنجو يضم نجم ريفر بليت

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

نيكولاس دي لا كروز - فلامنجو

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي ضم الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروز نجم ريفر بليت بعقد يمتد حتى 2028.

وانضم الأوروجوياني الدولي لصفوف فلامنجو لتدعيم الفريق الذي يدربه تيتي -مدرب البرازيل السابق- بعد دفع 16 ملايين دولار قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

وخاض دي لا كروز آخر مباراة له مع ريفر بليت فجر الجمعة وتوج بلقب كأس السوبر الأرجنتيني بالفوز بنتيجة 2-0.

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وظهر اللاعب في الفيديو التقديمي له وهو يفتح صندوقا ويحصل على قميص فلامنجو كهدية رأس السنة الجديدة.

وانضم نيكولاس من ليفربول الأوروجوياني قادما إلى ريفر بليت في 2017 ومنذ ذلك الحين خاض 211 مباراة سجل خلالها 36 هدفا وحقق 10 ألقاب مختلفة.

وارتدى قميص أوروجواي لأول مرة في مسيرته في 2020 وخاض منذ ذلك الحين 25 مباراة دولية وسجل 5 أهداف وأصبح من الأعمدة الأساسية تحت قيادة مارسيلو بييلسا.

وبات دي لا كروز رابع أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي بقميص 79 مليون ريال برازيلي.

ويسبقه فقط كل من جيرسون (93 مليون ريال) وبيدرو (87 مليون ريال) وإيفرتون سالبوينيا (79 مليون ريال) والثلاثي يرتدي قميص فلامنجو.

ويتصدر فلامنجو قائمة أغلى 6 صفقات في تاريخ الدوري البرازيلي في الوقت الحالي وهم جيرسون وبيدرو وإيفرتون وجابيجول ودي لا كروز وجيورجان دي أراسكايتا.

ريفر بليت فلامنجو نيكولاس دي لا كروز
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