أسطورة ألمانيا عن عودة كروس للمنتخب: لن أضمه مرة أخرى

شدد سيب ماير أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ الألماني أنه لن يعيد توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني للمنتخب مرة أخرى إذا كان في موضع المسؤولية.

وقال ماير لقناة "سبورت 1" الألمانية: "لن أعيد كروس مرة أخرى لمنتخب ألمانيا، لا أعتقد أن الأمر سيكون مفيدا، كروس حصل على وقته".

وأضاف "حاليا لدينا الكثير من اللاعبين الذين لديهم الموهبة في مركزه ويمكنهم مساعدة المنتخب".

وأنهى حديثه قائلا: "أمر عودته للمنتخب مرة أخرى منتشر في وسائل الإعلام، لكن لن أعيده مرة أخرى، ومع ذلك هو لاعب رائع وفعل الكثير للكرة الألمانية".

وكان كروس قد أعلن اعتزاله الدولي عقب بطولة يورو 2021، لكن من المحتمل أن يعود مرة أخرة للمانشافت في بطولة يورو المقبلة 2024.

ولعب ماير كحارس مرمى في النادي البافاري لمدة 20 عاما دون الانتقال إلى أي نادي آخر فلعب طوال مسيرته في بايرن ميونيخ.

وتوج ماير ببطولة كأس العالم مع ألمانيا في 1974 وتوج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية والدوري الألماني 4 مرات.