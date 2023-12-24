بعد تسديدة واحدة على المرمى.. التعادل يحسم قمة تركيا بين فنربخشة وجالاتاسراي
الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 20:58
كتب : FilGoal
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