كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل كأس السوبر المصري

وجه مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي رسالة خاصة لجماهير الفريق قبل المشاركة في كأس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال ضد سيراميكا كليوباترا في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال كولر في فيديو نُشر على حسابات النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "رسالة خاصة لجمهور الأهلي، نحن نقف حاليا في الاستاد وبدونكم ليس به روح أو حياة، ونحتاجكم غدا في المدرجات داعمين لنا".

وأكمل "أحب جمهور الأهلي جدا وأعلم أنهم في ظهرنا ودائما مساندين لنا، نحتاجكم بشكل غير عادي من أجل الوصول للنهائي ونحقق اللقب سويا".

رسالة مدربنا مارسيل كولر إلى جماهير الأهلي في الإمارات 🏟️🦅 pic.twitter.com/vaqWaJmz0y — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 24, 2023

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين، في تمام السابعة مساء.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي ضد المتأهل من مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر.

وتقام بطولة السوبر المصري للأبطال لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

وتأهل سيراميكا كليوباترا للبطولة بعدما توج الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.