السوبر المصري - مران الأهلي.. محاضرة نظرية من كولر واجتماع مع معاونيه

أنهى الأهلي مرانه الجماعي الأول في الإمارات على ملعب محمد بن زايد استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

ويلعب الأهلي غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال ضد سيراميكا كليوباترا في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وانطلق المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي تحدث خلالها عن أهمية مواجهة سيراميكا كليوباترا، وضرورة الفوز بها، بالإضافة لشرح بعض الأمور الفنية من أجل تطبيقها خلال اللقاء.

كما شهد المران التركيز على الجانب البدني، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

وحرص الجهاز الفني على التركيز خلال المران على الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، بالإضافة لمنح مارسيل كولر اللاعبين تعليمات فنية من أجل تنفيذها خلال اللقاء، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما عقد المدير الفني اجتماعا مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين، في تمام السابعة مساء.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي ضد المتأهل من مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر.